Inter, cambio di logo in vista: i dettagli. “Sponsor? Zhang in prima persona sta…”

In arrivo una scelta rivoluzionaria in casa Inter. Il club nerazzurro è infatti in procinto di cambiare il proprio logo storico per crearne uno nuovo al passo con i tempi. Spiega infatti Tuttosport: “Per lanciare l’iniziativa, a marzo partirà una potente campagna mediatica “I Am Milano” che coinvolgerà grandi ex della storia nerazzurra. Obiettivo dell’iniziativa è squisitamente commerciale: c’è la volontà di dare una nuova immagine al club per attrarre ancora di più gli sponsor in un anno comunque storico per il marketing nerazzurro, considerato che Pirelli lascerà il posto sulle maglie al nuovo partner che sta cercando personalmente Steven Zhang sul mercato cinese. Anche se pure questa attività dovrà essere valutata nell’ottica del possibile passaggio di proprietà. Sono tutte situazioni congelate in attesa della fine della due diligence da parte di BC Partners”.