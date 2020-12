GdS – Inter, Suning “salda proprietaria”. Si cercano finanziatori o soci. Via Pirelli: tre candidate

Finanziatori o soci di minoranza per rilanciare l’Inter nel periodo post-covid. Il virus che ha messo in ginocchio tutti i sistemi sanitari del mondo è riuscito a mettere in ginocchio pure il calcio. E da lì la necessità di rivedere strategie che servono ai club per ricominciare il loro percorso.

Pure Suning che fattura 80 miliardi di fatturato in un anno ha visto i conti dell’Inter indebolirsi e ora corre ai ripari: va alla ricerca, sui mercati finanziari, nuovi finanziatori o soci che sostituiscano (o affianchino) LionRock Capital, in possesso del 31,05% delle quote interiste. Questo è quanto scrive La Gazzetta dello Sport che torna sull’incontro – in videoconferenza – tra Conte, i dirigenti e il presidente dell’Inter, Steven Zhang.