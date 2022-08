Inter, Lukaku a rischio per il derby: “C’è l’opzione cambio modulo per Inzaghi”

Possibile cambio di modulo in casa Inter per il derby contro il Milan di sabato prossimo: ne parla La Gazzetta

Possibile cambio di modulo in casa Inter per il derby contro il Milan di sabato prossimo. L’infortunio accusato da Romelu Lukaku può cambiare i piani di Simone Inzaghi. Ecco una delle alternative su cui sta ragionando l’allenatore nerazzurro per La Gazzetta dello Sport.

“La terza opzione sul tavolo prevede invece un cambio di modulo, passando dal canonico 3-5-2 a quel 3-4-1-2 già testato qualche volta in estate: in questo caso, dietro alla DzeLa potrebbero agire Calhanoglu o, in alternativa, quel Mkhitaryan che ha recuperato quasi del tutto dai problemi muscolari che lo hanno obbligato a dare forfait contro Spezia e Lazio. L’inserimento di un trequartista in appoggio alla coppia d’attacco garantirebbe più imprevedibilità e soluzioni offensive, ma Inzaghi dovrà anche fare i conti con l’avversario evitando di scoprirsi eccessivamente a centrocampo”, si legge.