Inter Club e Inter Campus insieme a sostegno del progetto in Angola

Dopo i bambini di Brasile e di Romania quest’anno sono quelli di Inter Campus Angola che hanno beneficiato dell’affetto e della passione di migliaia di tifosi interisti in tutto il mondo.

Per il terzo anno consecutivo, infatti, migliaia di soci Inter Club hanno aderito, sia in fase di tesseramento sia organizzando tantissimi eventi ed iniziative in tutto il mondo, alla campagna in favore del progetto angolano, dove dal 2008, in partenariato con Polidesportivo Dom Bosco dei Padri Salesiani, il nostro intervento ha lo scopo di prevenire la criminalità di strada e la prostituzione minorile di oltre 600 bambini e bambine che vivono nelle favelas di Luanda, a Calulo e a Dondo.

L’importante collaborazione tra le due realtà nerazzurre raggiunge ancora una volta un traguardo straordinario, garantire il Diritto al gioco dove questo viene negato e promuovere quegli aspetti e quei valori positivi del gioco del calcio che da sempre contraddistinguono il nostro Club.

(Inter.it)