Inter Campus, progetto per l’Africa con UEFA Foundation. Ceferin: “Rendo omaggio al club perché…”

Durerà due anni e coinvolgerà tutti i partner dell’Africa subsahariana: Salesianos Dom Bosco in Angola, CSC in Camerun, Alba Onlus in Congo e St.Joseph Primary School in Uganda. Un progetto innovativo che permetterà a delegazioni di ciascun paese di partecipare a settimane di formazione itineranti coordinate dallo staff di Inter Campus. Ognuno sarà protagonista, offrendo il proprio contributo sportivo e sociale nella costruzione di una nuova metodologia di allenamento.

Paesi vicini, ma anche molto differenti. Si incontreranno persone con competenze diverse, sviluppate proprio per far fronte alle necessità dei territori. L’educazione attraverso lo sport come tema centrale, declinato in virtù dei bisogni locali: la filosofia di sempre, al servizio di allenatori e bambini.

“Sono contento che la partnership tra Inter Campus e la UEFA Foundation for Children si rinnovi – dice Javier Zanetti, Vice President di Inter – Questo è il terzo progetto, dopo Israele-Palestina e Venezuela, su cui ci troviamo a collaborare. Entrambi siamo mossi dalla stessa visione: aiutare e migliorare la vita di più bambini possibile nel mondo“.

Insieme a lui anche il Presidente della UEFA Čeferin, che ha espresso il suo plauso verso la storica attenzione sociale del Club: “Vorrei rendere omaggio all’Inter – ha detto – che con Inter Campus lavora instancabilmente per migliorare la vita dei bambini affinché possano sognare un futuro migliore”.

Conferme importanti di cui rallegrarsi, ma non troppo a lungo: un nuovo progetto è alle porte.

(Fonte: Inter.it)