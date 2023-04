Inter Campus torna al Palazzo di Vetro: all’evento parteciperà Zanetti

Javier Zanetti parlerà in occasione dell'”International Day of Sport for Development and Peace" dell'esperienza solidale che aiuta i bambini in tutto il mondo

Inter Campus torna al Palazzo di Vetro. Il progetto sociale della società nerazzurra sarà ancora una volta ospite delle Nazioni Unite in occasione dell’”International Day of Sport for Development and Peace” di domani, a New York. Lo scrive il sito dell'ONU sottolineando che all'evento parteciperà tra gli altri Javier Zanetti, Vice President Inter e Inter Campus Ambassador.

"Inter Campus è Official Member di Football for the Goals, l’iniziativa lanciata proprio dalle Nazioni Unite che promuove lo sport come strumento sociale a supporto degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) nel quadro dell’Agenda ONU 2030. La giornata sarà strutturata in due momenti. Ci sarà un primo Side Event, interamente in virtuale che vedrà la trasmissione di un video messaggio di Zanetti e un intervento di Silvio Guareschi, Psicologo di Inter Campus e Technical Manager USA. Entrambi affronteranno il tema dello sport come mezzo di cambiamento sociale e racconteranno l’esperienza pluridecennale di Inter Campus nell’ambito dei Diritti dell’Infanzia", si legge su Onu Italia.

Successivamente, il Main Event della Giornata vedrà ancora protagonista Javier Zanetti, questa volta in presenza dalla ECOSOC Chamber dell’Headquarters delle Nazioni Unite, per parlare del suo vissuto all’interno del progetto sociale nerazzurro.

