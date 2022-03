Inter, canale preferenziale per Scamacca-Frattesi: “Un dettaglio può agevolare tutto”

L’Inter punta ad abbassare entrambe le quote, poi si potrà lavorare per individuare le contropartite tecniche

Ormai è noto come l'Inter abbia in programma per il prossimo mercato il doppio colpo dal Sassuolo Gianluca Scamacca-Davide Frattesi. Per portarli entrambi in nerazzurro, però, come spiega il Corriere dello Sport, va trovata la quadra su diversi dettagli: "I primi approcci sono già stati fatti, come ha più volte ribadito lo stesso ad del Sassuolo Carnevali. Tanto più che con Marotta esiste da sempre un canale preferenziale, che, evidentemente, potrebbe agevolare un punto di incontro.