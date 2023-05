“Dalla Curva sei ancora più bella”: Materazzi festeggia la finale conquistata

Si è portato pure Sneijder. Che era con lui in campo 13 anni fa quando hanno vinto il Triplete. E adesso l'Inter sono andati a godersela in Curva Nord, in mezzo ai tifosi. Materazzie l'olandese volante di quella squadra che ha vinto l'ultima CL, hanno così festeggiato la vittoria nella semifinale di ritorno contro il Milan e la conquista della finale che si giocherà il 10 giugno a Istanbul. In attesa di capire se alla fine bisognerà affrontare City o Real Madrid, i tifosi nerazzurri stanno godendosi la vittoria nel derby e una serata speciale che sa di riscatto dopo quella semifinale persa pareggiando del 2003.