TS – Inter, vantaggio e capolavoro tattico… in stile Juve: “Manca colpo del ko”

Ecco l'analisi di Tuttosport sul pareggio maturato ieri a San Siro tra Inter e Juventus nel derby d'Italia

“L’Inter da parte sua compie un capolavoro tattico, perché nel momento in cui passa in vantaggio, gioca la partita che, chissà, avrebbe voluto fare la Juventus. Aspettando e ingabbiando, agendo in contropiede e gestendo senza particolari ansie la gara. Anche senza particolari occasioni, perché Szczesny non deve fare una parata e solo un contropiede di Perisic, il cui tiro a giro finisce sul fondo, alza i battiti del portiere polacco. Insomma, l'Inter fa poco per vincere la partita, adagiandosi troppo presto sul gol dell'uno a zero, senza approfittare di un primo tempo confuso della Juventus che, si sapeva, poteva giocarsi la carta Dybala nella ripresa, con tutto quello che ne consegue. La maturità dei nerazzurri nel gestire la gara per settanta minuti è da elogiare, ma una grande squadra ha il dovere di cercare il colpo del ko e il pari, alla fine, è giusto anche per questo. Visto che nei venti minuti della Juventus dybalesca, l'area interista si popola di pericoli e la beffa della rimonta sfiora la schiena di Handanovic in un paio di occasioni”, si legge.