Libero – Inter nervosa quando non la sblocca: capriccio da squadra immatura

"L’Inter gioca un buon primo tempo, crea almeno tre occasioni da gol, ma si innervosisce perché non riesce a sbloccare la gara. È un capriccio da squadra immatura che nasce da un pensiero sbagliato: non serve spingere sull’acceleratore per battere la Sampdoria, in crisi fuori dal campo e quindi fragile al suo interno".