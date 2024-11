" Lautaro non si è nascosto davanti ai microfoni dopo la vittoria contro l'Arsenal e ha detto di volere tutto, Champions e campionato. L'Inter vuole primeggiare ovunque e ora arriva il momento di dimostrarlo dato che deve switchare e sintonizzarsi sulla Serie A con il ritorno di Lukaku e Conte a San Siro". Così Matteo Barzaghi, in un servizio per Skysport24, ha raccontato il momento dei nerazzurri che sono reduci dalla vittoria per 1-0 in CL contro l'Arsenal e ora devono subito pensare alla prossima: al Meazza arriva il Napoli dei due ex.

Emozioni da ex

"Inzaghi ci arriva forte dei risultati ottenuti nelle ultime nove gare: otto vittorie e un pareggio. C'è poi la tenuta difensiva ritrovata con zero gol subiti in Coppa. La volontà è quella di portarel'attenzione di tutta la fase difensiva vista in Europa anche in Italia dove invece la squadra ha subito 13 gol. Discorso che si amplifica davanti a Conte, maestro della difesa e alla possibilità di scavalcarlo in classifica ottenendo la vetta", continua l'inviato del canale satellitare. Quella di Milano sarà una partita piena di emozioni. Ci sono tanti ex, non solo nel Napoli ma anche nell'Inter con Zielinski che si è trasferito all'Inter e ha già detto che non esulterà in caso di gol dopo gli anni belli vissuti in Campania. Però - ha spiegato il polacco - vuole vincere e poco importa se si soffre e se bisogna lottare come è successo contro l'Arsenal. A volte i risultati si raggiungono con il carattere perché "come ha detto Lautaro, all'Inter non si nascondono, vogliono tutto".