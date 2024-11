A pochi giorni dalla sfida contro il Napoli, l'agente di Lautaro Martinez , Alejandro Camano, è intervenuto su Telecapri, durante la trasmissione 'Il Napoli su Telecapri' e ha parlato proprio della partita tra gli uomini di Conte e quelli di Inzaghi. «Quella nerazzurra è una squadra in fiducia e deve vincere. Il Napoli mi piace molto, ma credo che l’Inter vincerà. Conte? Resterà sempre nel cuore di Lautaro, per lui è stato molto importante. E’ felice se le cose gli vanno bene, ma domenica vuole vincere», ha sottolineato.

«Lautaro è tornato a segnare? Lui non è solo gol. Facilita il gioco dell'Inter, proprio per questo non può vivere solo per il gol. Gioca bene sia vicino all'area di rigore, sia lontano dalla porta. Non è importante quello che dice la gente su Lautaro, ma conta quello che lui riesce a dare alla squadra», ha aggiunto.