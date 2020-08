Le immagini dallo spogliatoio del Siviglia dopo la semifinale conquistata sul Manchester United. Lopetegui, tecnico degli spagnoli, motiva la squadra in vista della sfida contro l’Inter: “In competizioni come queste si fa così, la partita ce la siamo ‘mangiata’, con le “p…” e con il cuore. Per questo meritate la finale. E quando si arriva in finale cosa si deve fare?… “Si vince!!!”.

(Gazzetta Tv)