Inter, Caressa: “Darmian, calzante paragone con Grosso ai Mondiali. La vittoria di Conte è…”

Il giornalista ha parlato del gol segnato dal giocatore italiano e ha parlato del lavoro dell'allenatore con la squadra nerazzurra

Intervenuto a Skysport per anticipare i temi del 'Club', programma che conduce in seconda serata ogni domenica sera, Fabio Caressa ha parlato della vittoria dell'Inter contro il Verona: «È arrivata con Darmian , un uomo esempio di questa Inter, decisivo. Il Grosso del Mondiale? Sì, un paragone calzante. Uomo decisivo in questa giornata e a Cagliari».

«È ovviamente l'Inter di Lukaku e Lautaro. È l'Inter di Eriksen che cresce nella seconda parte della stagione, è l'Inter di Hakimi, ma se non c'è lui c'è Darmian. Oppure lui gioca a sinistra. Questo è un gruppo e forse non è neanche un caso che si sia compattato quando, con le voci da fuori, tutto è diventato più difficile. Conte è un grande allenatore, lippiano in questo, è riuscito a tenere in tensione tutti. a mantenere il gruppo vivo pur avendo titolari di base. Si vede dall'abbraccio che si sono dati a fine partita e non è un caso. Vincere una partita così importante con un gol di Darmian credo sia il trionfo di Conte», ha concluso il giornalista.