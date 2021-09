Champions, Inter più carica che mai dopo questa frase di Inzaghi in spogliatoio

I nerazzurri, come riporta il Corriere dello Sport, sono carichi e stasera andranno alla ricerca di un'impresa da vera Inter

Esordio da sogno in Champions League per l'Inter di Simone Inzaghi, che questa sera ospita al Meazza il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Tanto rispetto ma nessuna paura: è questo il motto che alberga in queste ore in casa nerazzurra, come riporta anche il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna: "«Non bisognerà avere paura: sfide del genere sono belle da vivere». Se riesci a non perderle, lo diventano ancora di più. Inzaghi lo ha detto anche nello spogliatoio ai suoi, che sono carichi e stasera andranno alla ricerca di un'impresa da vera Inter".