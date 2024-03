Alessandro Vocalelli, nel suo editoriale per La Gazzetta dello Sport, ha analizzato il successo dell'Inter sul campo del Bologna: "Una squadra forte, complimenti all'Inter. Lo ha ripetuto dieci volte Thiago Motta e, di sicuro, non per omaggiare la sua vecchia squadra. Ma semplicemente - da allenatore con le idee chiare e da professionista sincero - per fotografare una partita in cui il Bologna non ha assolutamente sfigurato. Ma ha avuto la "sfortuna" di trovare un gruppo al massimo della condizione fisica, atletica e psicologica, capace di indirizzare una partita - e conquistare la decima vittoria consecutiva - affidandosi ad alcune alternative (perché chiamarle riserve è un'offesa per chi sognerebbe di averle come titolari) capaci di farsi trovare pronte al momento opportuno. La vittoria dell'Inter deve, perciò, aver inorgoglito in maniera particolare Inzaghi. Perché, per un pilota, non c'è nulla di più gratificante che mischiare le carte e pescare sempre l'asso dal mazzo.