TS – L’Inter si sta convincendo a cedere Casadei. “20 mln? Si può chiudere anche a meno”

Ci sono ancora tre settimane abbondanti di mercato ma Simone Inzaghi ha le idee chiare e non vorrebbe che il suo undici titolare venisse intaccato. Facendo i nomi, Skriniar e Dumfries sono sempre sul mercato ma il tecnico spera di averli a disposizione per la prossima stagione. "Cambiare una delle proprie frecce ad agosto, col rischio di non trovare un’alternativa valida dal punto di vista tecnico-tattico non sarebbe sicuramente una mossa gradita da Inzaghi (e probabilmente anche da tutto il gruppo squadra, compatto e unito nel voler lottare insieme per grandi obiettivi). Certo, qualora dovessero arrivare offerte irrinunciabili e fuori mercato, la situazione cambierebbe, ma ad oggi la soluzione che sta per paventarsi è quella di tenere duro per i big e optare per una decisione che potrebbe essere definita cuscinetto", spiega Tuttosport.