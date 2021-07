Inter, tra cassa e minusvalenze. Nainggolan? Le ultime evoluzioni raccontano…

Dirigenza nerazzurra al lavoro per piazzare gli esuberi

Piazzare gli esuberi è uno degli obiettivi principale della dirigenza nerazzurra. Come sottolinea il Corriere dello Sport , l’elemento determinante, quello che viene tenuto in principale considerazione, è la cassa. Secondo il quotidiano, occorre che entri denaro liquido, e che allo stesso che si riduca quello in uscita.

"Si può accettare che il Cagliari paghi poco o nulla per il cartellino, ma al centrocampista non può andare pure una buonuscita. E’ proprio questo lo scoglio dell’operazione, che, in un modo o nell’altro, andrà in porto. Le ultime evoluzioni, infatti, raccontano che il discorso possa essere allargato a Dalbert, sul fronte nerazzurro, e a Nandez, su quello rossoblù. Per il brasiliano, comunque, ora si è fatta avanti anche la Real Sociedad".