Sky – Inter, continua il casting per il secondo attaccante. Rinnovo in vista per Lautaro

L'Inter cerca un altro attaccante dopo l'arrivo di Dzeko. In settimana incontro con l'agente dell'argentino

Ultime settimane di mercato, in casa Inter si ragione sulle operazione in entrata e in uscita per sistemare la rosa di Inzaghi. Secondo Sky Sport "La situazione dell'Inter è piuttosto chiara. Le partenze dei big si fermano a due, l'Inter ha respinto l'assalto del Tottenham. Alla rosa di Inzaghi manca un attaccante e il casting per il secondo attaccante continua. Zapata rimane la prima scelta, l'agente è atteso in Italia e vedremo se potrà modificare la situazione attuale. L'Atalanta vuole trovare il sostituto che al momento non c'è e non vuole lasciare partire Duvan".