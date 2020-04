VIDEO / Inter, Zanetti: “Lautaro? Lo vedo contento, giovani cresciuti tanto grazie a Conte”

Ospite della consueta diretta su Instagram con Bobo Vieri, il vice presidente dell’Inter, Javier Zanetti. L’ex capitano dell’Inter ha trascorso momenti piacevoli insieme all’attaccante, ricordando la loro esperienza in nerazzurro. Non poteva mancare una domanda sul futuro di Lautaro dove Zanetti ha commentato: “Io Lautaro lo vedo molto contento, insieme ai ragazzi, qui all’Inter, poi adesso dobbiamo aspettare che passi questo momento della pandemia, poi valuteremo, adesso non stiamo valutando nulla. Lukaku? Il lavoro di Conte è importantissimo con Lautaro si trovano bene, ma il lavoro di Antonio è importante, in campo si vede il frutto del loro lavoro, del lavoro fatto in settimana. L’idea è quella di tornare ad essere protagonisti e questa stagione si sono visti grandi progressi ma nonostante lo stop del campionato ci sono i presupposti per fare bene. I giocatori seguono il tecnico, ci sono tanti giovani che sono cresciuti tantissimo, che fanno parte del patrimonio del club e se continueranno così miglioreranno tanto. Mi piace fare il vice Presidente, mi sono dovuto preparare per farlo è un ruolo di prestigio e grande responsabilità. Mi sono dovuto preparare per non partire da zero, mi sono iscritto alla Bocconi per studiare marketing e finanza perchè non volevo essere identificato solo con la parte sportiva e mi piace tantissimo questa cosa qua”.