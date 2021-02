Inter ‘ceduta in pegno’ da Suning. TS: “Ora per ogni decisione Zhang deve passare da…”

La trattativa tra Suning e BC Partners per il possibile passaggio di proprietà dell’Inter non è affatto tramontata. Un affare, quello relativo al club nerazzurro, non certo semplice. Anche perché gli Zhang, per ogni decisione relativa alla società, dovranno passare d’ora in poi da Taobao, controllata di Alibaba, a cui la stessa Suning ha ceduto in pegno le quote dell’Inter. A scriverlo è Tuttosport:

“Bc Partners avrebbe già provveduto ad alzare la posta dai 750 milioni paventati a una cifra vicina agli 800 (comprendente il debito per oltre 400 del club). La pratica sarà presa in cura dal Consiglio di amministrazione di Suning, senza dimenticare il fatto che ogni decisione deve passare pure da Taobao, controllata di Alibaba, che ha ricevuto in pegno da Suning il controllo dell’Inter“.

(Fonte: Tuttosport)