Inter, centrocampo senza pace. Per Brozovic oggi gli esami per escludere possibili lesioni

Il pareggio di Lecce non è l’unica brutta notizia per l’Inter di Conte che torna anche con un uomo in meno. Distorsione alla caviglia per Brozovic nel contrasto con Deiola.

“Il croato è uscito nel finale di partita perché dolorante alla caviglia destra, dopo uno scontro di gioco, tanto è vero che dopo il match poi ha attraversato la zona mista del Via del Mare con le stampelle, prima di infilarsi sul pullman nerazzurro. Oggi il centrocampista sarà sottoposto ad esami specifici: si tratta di una distorsione, gli approfondimenti serviranno – come spera lo staff medico del club nerazzurro – per escludere del tutto lesioni o addirittura fratture. E, ovviamente, per valutare le tempistiche del recupero. Il centrocampo resta un settore senza pace: proprio ora che Conte aveva ritrovato dall’inizio – dopo tre mesi e mezzo – la coppia Sensi-Barella, il tecnico vede fermarsi Brozovic. Con Gagliardini fermo ancora una volta ai box e Vecino ormai in uscita, Eriksen diventa quasi un’urgenza, più che un’occasione di mercato”, spiega La Gazzetta dello Sport.