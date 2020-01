Inter, stampelle per Brozovic: distorsione alla caviglia per il croato

Brutte notizie per l’Inter nella trasferta di Lecce. Negli ultimi minuti della gara contro i giallorossi, il centrocampista nerazzurro Marcelo Brozovic ha subito un brutto colpo in un contrasto con Deiola ed è stato sostituito da Conte. Secondo quanto raccolto da FCINTER1908, il croato ha lasciato lo stadio di Lecce con una distorsione alla caviglia. Brozovic è andato via in stampelle per non appoggiare la caviglia dolorante. Nelle prossime ore si capirà se sarà necessario sottoporre il giocatore agli esami