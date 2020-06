Inter, da Parma tre punti e una certezza per Conte: nessuno ha fatto meglio in trasferta

L’Inter soffre, va sotto, traballa paurosamente, ma ribalta il risultato e torna da Parma con tre punti fondamentali per il proseguio del campionato: decisive le reti di due difensori, de Vrij e Bastoni. Tanti gli aspetti da rivedere, ma Conte può comunque puntare su una certezza: il rendimento fuori casa. L’Inter, infatti, è la squadra che ha fatto più punti di tutti in trasferta. Tuttosport ha evidenziato così questo dato: “Con questi tre punti l’Inter si è confermata la squadra col miglior ruolino di marcia in trasferta: ben 32 punti, uno in più dell’Atalanta e tre della Juventus. Un segnale per dare ancora un senso al prossimo mese“.