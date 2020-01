Inter, una cessione sempre più vicina: in tre all’assalto. “E ci sono due soluzioni per…”

Non solo gli acquisti: l’Inter si sta muovendo in questi primi giorni del mercato di gennaio anche sul fronte uscite. E qui, il nome in cima alla lista dei possibili partenti è quello di Matteo Politano. Arrivato nella passata stagione sotto la gestione Spalletti, l’ex Sassuolo sta trovando poco spazio con Conte. Secondo il Corriere della Sera, in tre sarebbero pronte a sferrare l’assalto:

“Per l’attacco Giroud e Llorente del Napoli sono le soluzioni. Quest’ultimo attraverso lo scambio con Politano, che piace a Gattuso ma sul quale si moltiplicano gli interessi: Fiorentina e Atalanta (in calo), Roma (in rialzo)“.

(Fonte: Corriere della Sera)