Giornale – Candreva ‘paga’ Darmian all’Inter. Via tre giovani e un big per dare l’assalto a Kanté

Dopo le visite e la firma del contratto, oggi Arturo Vidal verrà ufficializzato come un nuovo giocatore dell’Inter. Ma il mercato del club nerazzurro non si ferma qui, sia in entrata che in uscita, come sottolinea il Giornale:

“Dopo Godin, accasatosi al Cagliari (biennale con opzione per il terzo anno), tocca ad Antonio Candreva fare i bagagli. L’esterno può andare alla Sampdoria (Ferrero gli ha offerto triennale da 1,5 milioni netti a stagione) per 2,5 milioni. La stessa cifra che Marotta è pronto a girare al Parma per ottenere Matteo Darmian. In settimana previsto il nuovo assalto del Cagliari per Radja Nainggolan. Le parti lavorano al prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni, mentre Joao Mario piace in Spagna (Betis e Valencia). Destino segnato anche per i giovani della rosa. Agoumè (si accasa allo Spezia in prestito secco), Salcedo (tornerà al Verona) ed Esposito (richiesto dalla Spal in prestito, deve dare risposta nelle prossime ore). Cessioni necessarie per alleggerire il monte stipendi e recuperare un tesoretto utile da reinvestire insieme alla cessioni di un big (l’indiziato principale resta Marcelo Brozovic) per sferrare l’assalto a fine mese nei confronti del grande sogno di Antonio Conte: N’Golo Kantè, valutato 60 milioni dal Chelsea”.