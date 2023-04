Borghi: “Inter, per la Champions la situazione più infuocata. Si intrecceranno…”

«Si intrecciano anche altri impegni. Ci sono tante partite anche pesanti: la situazione infuocata per l'Inter. come rosa e potenziale meno in discussione ma per i risultati ha perso dieci partite. Le altre si sono avvicinate, ci sono tante gare ravvicinate, ci sono giocatori da recuperare e c'è anche la discussione attorno all'allenatore». Stefano Borghi, giornalista di DAZN, ha detto la sua sul momento della squadra di Inzaghi e sulla lotta per un posto nella prossima Champions League.