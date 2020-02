Criscitiello: “Inter? I tifosi dovrebbero sperare nella Champions alla Juve perché…”

Nel suo editoriale per TMW, Michele Criscitiello ha parlato dell’Inter all’indomani della vittoria di Udine: “L’Inter non è la Juventus, ci mancherebbe, ma ad ogni sessione di calciomercato si avvicina sempre di più. E alla fine sapete cosa vi dico? Se Marotta non ha preso la quarta punta l’ultimo giorno di mercato è stato un bene e non un male, visti i nomi che circolavano. Proprio quello di cui non ha bisogno questa squadra è fare… tanto per fare. Oggi Conte non è al livello della Juventus, probabilmente chiuderà secondo. Ma pensate come potrebbe ulteriormente rinforzare la rosa Marotta alla prossima sessione estiva di calciomercato. Ribadisco anche un concetto già espresso: il vero tifoso nerazzurro dovrebbe tifare la Juve in Champions perché, per i bianconeri, una volta messa da parte questa ossessione è sempre più probabile l’ipotesi di fine ciclo con smantellamento dell’attuale rosa che non avrebbe più stimoli per andare avanti a Torino. E in quel tunnel si infilerebbe Marotta per velocizzare, ulteriormente, la crescita esponenziale del suo club”.