Inter, un ‘lusso’ ti avvicina alla Juventus. Conte si gode un regalo di Spalletti

Torna a vincere, seppur soffrendo, l’Inter di Antonio Conte. Aggrappata alle spalle di Romelu Lukaku, la squadra nerazzurra è riuscita a superare indenne una gara molto difficile da affrontare. La voglia di riscatto e l’ottimo score davanti al proprio pubblico dell’Udinese sono appena due dei diversi fattori che rendevano particolarmente insidiosa la trasferta alla Dacia Arena. Ma imbottita di giovani e nuovi acquisti la Beneamata è riuscita ad ottenere il massimo, cancellando i tre pareggi da cui era reduce. Risposta convinta a Juventus e Lazio. Il modo migliore per avvicinarsi al derby in programma domenica prossima, nel quale – più delle altre volte – la vittoria è l’unico risultato contemplato.

LUSSO – Della gara di ieri resta una squadra che, complici i tre arrivi di gennaio, può finalmente attingere da una panchina che regala linfa e soluzioni per diverse evenienze. In Italia, fino a poche settimane fa, questo rappresentava un lusso che soltanto la Juventus poteva concedersi. L’Inter di oggi, invece, in quanto a profondità ha meno da invidiare ai bianconeri rispetto a qualche anno fa. Ad Udine, ad esempio, nell’undici che ha iniziato la gara sono mancati – per diversi motivi – ben sei titolari (Handanovic, Candreva, Brozovic, Sensi, Asamoah e Lautaro Martinez). Eppure la squadra non ne ha risentito oltre il previsto, aiutata anche dai jolly pescati a gara in corso. Ciò lascia davvero ben sperare in vista dei prossimi impegni.

QUANTO CONTA – Nell’attesa che Christian Eriksen s’inserisca al meglio nei meccanismi e nei ritmi nerazzurri, Conte ha tirato un sospiro di sollievo con il recupero di Marcelo Brozovic. L’assenza del croato, anche perché sommata a quelle di Borja Valero e Sensi, ha pesato più delle altre nelle ultime gare. Col suo ingresso la squadra è tornata a girare coi tempi giusti, arrivando con più facilità dalle parti di Musso. Il ‘nuovo’ Brozo è probabilmente il regalo più importante che Luciano Spalletti abbia lasciato in dote al nuovo allenatore. E Conte – c’è da giurarci – non smetterà mai di ringraziarlo.