Inter, in Champions League serve il Lautaro dello scorso anno. E con lo Shakhtar…

Secoda giornata di Champions League: l’Inter di Antonio Conte, dopo il pareggio casalingo contro il Borussia Monchengladbach, affronta a Kiev lo Shakhtar Donetsk. Il tecnico nerazzurro si affida al tandem formato da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, sperando che l’argentino possa ritrovare quel feeling con i palcoscenici europei dimostrato lo scorso anno, quando il Toro segnò ben 5 reti nella fase a gironi. Oltretutto, contro gli ucraini, realizzò anche una doppietta pochi mesi fa nella semifinale di Europa League. Precedenti che fanno ben sperare, come sottolinea il Corriere dello Sport: “L’ideale sarebbe che il “Toro” ripetesse il percorso Champions dello scorso anno (5 reti in 6 gare), quello che lo ha messo definitivamente in mostra davanti al calcio che conta“.