Inter, adesso tocca ad Asllani: arriva la grande occasione per il centrocampista

L’infortunio di Marcelo Brozovic rappresenta una chance importante per Kristjan Asllani. Il centrocampista è stato preso proprio per far il vice Brozovic e adesso ha l'occasione di mettere in mostra tutto il suo valore. "Il ruolo di direttore di orchestra potrebbe essere svolto anche da Mkhitaryan o Calhanoglu , ma al momento Asllani è in vantaggio anche per dare più spazio ai giovani che possono garantire un ricambio generazionale in casa nerazzurra", sottolinea Tuttosport.