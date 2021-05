Inter, chance per chi è stato poco impiegato. Più di un giocatore ha diverse…

Antonio Conte valuterà come gestire risorse e rotazioni per queste ultime quattro gare

Dopo i tre giorni di riposo concessi da Antonio Conte, oggi la squadra si ritrova alla Pinetina per preparare la gara contro la Sampdoria in programma sabato a San Siro. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro valuterà come gestire risorse e rotazioni per queste ultime quattro gare, considerando che probabilmente soltanto contro la Juve si vedranno i titolarissimi dello scudetto.