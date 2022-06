Lukaku, dall’Inter al Chelsea e ritorno: il precedente di Crespo fa ben sperare

Dall'Inter al Chelsea e ritorno: sembra essere questo il destino che attende Romelu Lukaku. Uno scenario già visto in passato con un protagonista diverso: Hernan Jorge Crespo. Lo ricorda Tuttosport: "El Valdanito dovrebbe essere preso come esempio dal belga. Crespo vestì per la prima volta la casacca nerazzurra nel 2003, collezionando 30 presenze e 16 gol in una sola stagione. Successivamente si trasferì a Londra, proprio ai Blues, dove però non andò benissimo. [...] Ecco quindi che dopo tre anni - di cui addirittura uno al Milan - il sudamericano tornò all'Inter, tra l'altro con il benestare, anzi con l'acclamazione dei propri tifosi, e dimostrò che le "minestre riscaldate" possono regalare grandissime emozioni. L'attaccante classe 1975, nel triennio successivo scese in campo in 116 occasioni, realizzando 45 reti. Ma soprattutto fu un punto fermo dell'attacco interista (con le statistiche che recitano anche la conquista della Supercoppa Italiana nel 2006 e nel 2008, oltre a tre scudetti consecutivi). Decisivo in campo, fondamentale nello spogliatoio nerazzurro. Esattamente come Lukaku".