TS – Futuro Inter, chiave LionRock: “Può risolvere stallo capitali bloccati in Cina”

Una delle chiavi per il futuro dell'Inter, tra l'ipotesi di cessione di quote e prestiti-ponte, potrebbe essere il coinvolgimento di LionRock

"Proseguono intanto le trattative su cessioni di quote o prestiti-ponte. Secondo indiscrezioni, Suning le sta affrontando con modalità non sempre ideali per le controparti finanziarie. Non è agevole avere contatti frequenti con i manager cinesi in questo periodo di transizione. Un ruolo significativo lo sta giocando Lion Rock Capital, fondo di collegamento tra Cina e Stati Uniti, come si conviene a chi opera a Hong Kong (...). Gli imprenditori americani alle spalle di Lion Rock potrebbero aiutare a risolvere lo stallo dei capitali bloccati in Cina".