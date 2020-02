Inter, c’è l’accordo con Chong: arriva in estate a parametro zero, ecco il piano del club

Il primo colpo del mercato estivo dell’Inter sarà Tahith Chong: secondo Tuttosport, il club nerazzurro ha raggiunto un accordo con i rappresentanti del talentuoso esterno offensivo olandese, che a giugno si svincolerà dal Manchester United. Il classe ’99 arriverà in Italia in estate, ma il suo futuro prossimo potrebbe non essere ad Appiano Gentile:

“Con Chong (che si svincolerà dal Manchester United) l’Inter ha già un accordo di massima: il ragazzo potrebbe iniziare il ritiro estivo con Conte e poi essere dirottato in prestito a un club amico. Sassuolo e Parma le destinazioni più probabili dove il ventenne potrebbe maturare esperienza nel nostro campionato prima del salto con la maglia nerazzurra“.