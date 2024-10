Momento importante per l'Inter che può accelerare in campionato e Champions, Inzaghi ha bisogno di tutta la rosa

Dopo il derby perso, l'Inter ha reagito in campionato e in Champions League con due vittorie importante. Ora arriva un momento importante nella stagione per entrambe le competizioni, Inzaghi ha bisogno di tutto il gruppo e ha dimostrato di dare fiducia e occasioni a tutti.