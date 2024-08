Inter, ciclone Thuram sull’Atalanta: il messaggio alla Serie A è chiaro

Inzaghi-ball — Inzaghi, così come accaduto col Lecce, ha chiesto ai suoi di partire col piede sull’acceleratore e ha sorpreso l’Atalanta, aggredita su ogni versante. Logica conseguenza, il doppio vantaggio nerazzurro in dieci minuti. È vero che l’1-0 è arrivato su sfortunata deviazione di Djimsiti su cross basso di Thuram, ma la rete è arrivata al termine di una bell’azione tutta di prima dei padroni di casa, partita da Darmian e rifinita da un tacco di Pavard e dalla verticalizzazione di Mkhitaryan per l’attaccante francese. Da quel momento - eravamo al 3’ - l’Inter ha giocato un quarto d’ora spettacolare, facendo vedere uno quella manovra avvolgente che aveva caratterizzato larghi tratti della scorsa stagione: “Inzaghi-ball”, direbbero quelli bravi.

Atalanta mai in partita — L’Inter ha fatto girare la testa all’Atalanta, con Gasperini in piedi al limite della sua area tecnica, immobile, fra il deluso per l’approccio dei suoi e l’impotenza nel contrastare la manovra dell’Inter. Che ha mostrato nuovamente di essere una squadra fluida, con giocatori che vanno a occupare gli spazi, più che agire nelle loro posizioni canoniche. Così si è rivisto Dimarco fra gli attaccanti, Acerbi in sganciamenti offensivi al centro. Barella o Mkhitaryan sulla linea dei difensori a coprire e costruire, Pavard e Darmian a scambiarsi sulla corsia destra: una squadra senza punti di riferimento (a fine gara Taremi in costruzione era il difensore di destra…). Proprio Pavard c’ha messo due volte la testa, a contrasto nell’area dell’Atalanta, nell’azione del 2-0, col pallone vagante respinto da Pasalic finito al limite dell’area e scaraventato in porta con un bellissimo sinistro al volo da Barella (10’). Intorno al 15’ il primo squillo della Dea - destro di Zappacosta dal limite respinto da Sommer - che ha cercato di prendere possesso del campo, ma è sempre stata l’Inter a rendersi pericolosa con diverse ripartenze (una di Thuram, in sospetta posizione di fuorigioco, è terminata sul palo).

Due tempi in fotocopia — L’avvio della ripresa è stata la fotocopia del primo tempo, anche se in questo caso c’ha messo del suo pure l’Atalanta, disattenta in difesa e poco reattiva sulle palle sporche. Al 3’, su rimessa laterale di Bastoni (che aveva dato il via anche al 2-0), testa di Djimsiti, dormita di Zappacosta e Pasalic e tocco vincente di Thuram che si è poi ripetuto, ancora di rapina, all’11 con la difesa atalantina ancora ferma su palloni alti in area. Il finale è stata accademia, con Taremi e Arnautovic a cercare il quinto gol. E l'Atalanta? Sicuramente le assenze nel pacchetto arretrato e la mancanza di alternative in altre zone del campo, hanno condizionato la preparazione della partita", si legge.