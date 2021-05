Inter, cinque over 30 in scadenza: quale futuro per loro? Ecco lo scenario

Il focus sulle riserve non più giovanissime tra i nerazzurri che sono in scadenza di contratto

Le riflessioni in casa Inter riguardano un pochino tutti gli elementi, In particolare però i nerazzurri si stanno soffermando su chi ha giocato meno. Cedere più possibile tra le riserve potrebbe garantire a Conte la stessa ossatura titolare di quest'anno. Spiega il Corriere dello Sport: "A meno di clamorosi magie sul mercato, per riordinare il bilancio sarà necessaria le cessione di un big. Ma se la dirigenza riuscisse a liberarsi degli 8-9 giocatori che non fanno parte dei titolarissimi di Conte , la missione tagli sarebbe già a un ottimo punto. Per altro cinque giocatori over 30 hanno il contratto in scadenza fra quarantatré giorni - Padelli (tornerà all'Udinese con cui firmerà un biennale), Ranocchia , D’Ambrosio , Kolarov e Young - e se non ci saranno sorprese (in particolare per i due difensori italiani), la loro uscita alleggerirà il monte ingaggi".