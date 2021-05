Inter, verso il face to face Zhang-Conte: sì rinnovo al ribasso con le giuste garanzie

L'allenatore è pronto a tagliarsi l'ingaggio ma vuole continuare a competere per vincere ancora con l'Inter

Nel frattempo però sono in arrivo novità importanti sul futuro, come sottolinea anche Sport Mediaset: "Comincia la settimana più decisiva del recente passato ingarbugliato. Steven Zhang entro venerdì deve definire il finanziamento ponte da 300 milioni che farà respirare le casse del club. A stretto giro di posta ci sarà il face to face con Conte, che vuole restare ma pretende precise garanzie economiche e tecniche. Potrebbe accettare un rinnovo al ribasso, ma chiede che il club faccia di tutto per trattenere big come Lautaro che non vuole separare dal gemello Lukaku".