CdS – Inter, magra consolazione: terzo clean sheet nelle ultime 7 partite, ma serve di più

L’Inter non va oltre lo 0-0 casalingo contro la Fiorentina e dice addio alle residue speranze di scudetto, consegnando alla Juventus il primo match point. Una prestazione opaca da parte degli uomini di Conte, fermati anche da due legni, anche se il Corriere dello Sport prova a vedere un aspetto positivo:

“Pareggiando contro la Fiorentina l’Inter ha fallito l’occasione del controsorpasso sull’Atalanta e soprattutto ha concesso alla Juventus il primo match point scudetto. Se stasera i bianconeri conquisteranno i tre punti contro l’Udinese, saranno campioni d’Italia per la nona volta di fila e nelle ultime tre giornate lasceranno alla formazione di Conte solo la rincorsa al secondo gradino del podio“.

CLEAN SHEET – “La porta dell’estremo difensore sloveno è rimasta così imbattuta per la terza volta nelle ultime 7 giornate, ma per Conte e gli interisti aver evitato il terzo ko casalingo in campionato non è stata una grande gioia. Per arrivare alle spalle della Juventus e giocare una grande Europa League in questo finale di stagione servirà qualcosa di più“.