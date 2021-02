Inter-Genoa, i nerazzurri con patch speciale sulle maglie: il motivo

Si festeggia anche in campo il sessantesimo anno della fondazione del Centro Coordinamento

Inter-Genoa sarà la partita dedicata agli Inter Club. Nella gara che si giocherà domani al Meazza verrà celebrato il 60esimo anniversario dalla fondazione del Centro Coordinamento. "Per l’occasione, la prima squadra scenderà in campo con una patch speciale Inter Club. Alcune delle maglie indossate saranno successivamente messe all’asta e il ricavato sarà devoluto a sostegno del progetto di Inter Campus in Bolivia", scrive l'Inter in una nota.