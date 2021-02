Conte: “L’Inter è la sfida più difficile della mia carriera. Non la temo, so che…”

Nell'intervista al Corriere della Sera, il tecnico nerazzurro torna sull'eliminazione in Champions League

"È stata dura da digerire l'eliminazione in Champions League. Per uno come Antonio Conte che vive la sconfitta come un lutto, lo è stato ancora di più. Intervistato dal Corriere della Sera , il tecnico nerazzurro parla della sfida rappresentata dalla scelta di allenare l'Inter

"Finita la carriera da calciatore sono ripartito rimboccandomi le maniche, con l’Arezzo: il Conte giocatore aveva vinto tutto, il Conte allenatore è ripartito da zero. Mi sono messo in forte discussione. Chi ha giocato in grandi squadre pensa di poter essere un allenatore, invece è totalmente diverso. Ho avuto un percorso che mi ha portato ad arrivare al pianeta Inter molto più preparato. L’esperienza alla Juve è stata importante, ma ci sono arrivato con il bagaglio costruito precedentemente. Mi avevano sconsigliato l’Inter. Sono per le sfide e l’Inter è la più difficile della mia carriera. Ma non temo i confronti: so che nel mio campo ho da dire e tanto".