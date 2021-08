Inter, nuova pretendente per Colidio: per l’argentino si fa avanti il Lecce

L'attaccante classe 2000, fin qui aggregato al ritiro della Prima Squadra, non ha ancora trovato la sua prossima squadra

Futuro ancora da definire per Facundo Colidio: l'attaccante argentino, rientrato all'Inter dopo due stagioni in prestito al Sint-Truiden e da subito aggregato al ritiro della Prima Squadra di Simone Inzaghi, non ha ancora scelto la sua prossima destinazione, ma i club interessati non mancano. L'ultimo, secondo il Corriere dello Sport, sarebbe il Lecce.