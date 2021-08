Inter, quanti giovani ancora da piazzare: da Colidio a Emmers e Brazao, il punto

Diversi calciatori nerazzurri che non rientrano nei piani della Prima Squadra attendono di conoscere la loro prossima destinazione

Fabio Alampi

In casa Inter sono ancora molti i calciatori in attesa di conoscere il proprio destino: nello specifico, diversi giovani rientrati dai rispettivi prestiti aspettano novità circa la loro prossima destinazione. Il caso più emblematico riguarda Facundo Colidio, reduce da due stagioni in Belgio con il Sint-Truiden e aggregato al ritiro pre campionato della Prima Squadra di Simone Inzaghi, ma destinato a cambiare aria. Ma la lista è lunga: da Emmers a Brazao, da Vagiannidis a Vergani, sono ancora tanti i giovani con la valigia in mano.

Giovani in attesa

Detto di Colidio, che continuerà ad allenarsi fin quando non avrà trovato una sistemazione, tutti gli altri giovani in attesa di novità sul proprio futuro si stanno allenando a casa. Desta stupore il caso riguardante Xian Emmers: il centrocampista belga, due volte campione d'Italia con la Primavera e da sempre considerato un prospetto decisamente interessante, dopo una buona stagione in Olanda con l'Almere City non ha ancora trovato squadra. Classe '99, il suo contratto fino al 30 giugno 2022 lo pone davanti a un bivio: rinnovo con l'Inter e nuovo prestito o cessione a titolo definitivo.

Attende novità anche Gabriel Brazao: il portiere brasiliano, contrariamente a quanto si pensava, non è stato aggregato al ritiro della Prima Squadra, ed è rimasto in patria. Il classe 2000, rientrato da un deludente prestito all'Oviedo, gode della stima di Julio Cesar ma, a quanto pare, non di quella della dirigenza nerazzurra. Paradossale anche il caso di Vagiannidis: l'esterno greco, classe 2001, arrivato la scorsa estate a parametro zero dal Panathinaikos, ha vissuto una stagione infernale al Sint-Truiden: zero presenze in campionato e un solo spezzone di gara in Coppa del Belgio. Non convocato dall'Inter, il suo futuro rimane ancora un'enigma.

Gli ex Primavera

Discorsi che riguardano anche numerosi ex Primavera, rientrati alla base e in attesa di una nuova esperienza. Si parte da Edoardo Vergani ('01), non riscattato dal Bologna e ancora sotto contratto fino al 30 giugno 2023; stesso discorso per Christopher Attys ('01), lasciato libero dalla Spal. Stessa situazione per Giacomo Pozzer (portiere, '01), Michael Ntube (difensore, '01) e Thomas Schirò (centrocampista, 2000).