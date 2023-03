CdS – Inter, ecco qual è la colpa più grave in occasione del gol della Juventus

Non si placano le polemiche dopo il match tra Inter e Juventus, deciso da un contestatissimo gol realizzato da Kostic. Il Corriere dello Sport propone però un altro punto di vista: "La Juve era già passata in vantaggio, avendo trovato completamente scoperta l'Inter su un lancio lungo controllato da Rabiot e Vlahovic. Scambiandosi il pallone, quei due sono arrivati al limite dell'area, con il francese che ha prontamente assistito Kostic inseritosi a sinistra e dimenticato tutti: troppo facile per il serbo infilare l'angolo lontano, con Onana inspiegabilmente nascosto dietro a Dumfries e, quindi, impossibilitato a vedere la traiettoria.