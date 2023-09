Facchetti celebra il derby: “Oggi dovrebbe essere il giorno di Thuram e Frattesi al Milan?”

L'Inter vince il quinto derby consecutivo e annichilisce la squadra di Stefano Pioli. Cinque le reti segnate dai nerazzurri. Gianfelice Facchetti ha analizzato la vittoria dei nerazzurri con una chiave ironica perfetta: "Analisi della gara: grande prova contro la squadra maestra del calcio europeo e regina del mercato... va detto però che per 5 minuti non siamo mai entrati in area loro...".