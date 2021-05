Inter, Zhang prometterà a Conte rosa competitiva? Una mossa è già nota

Nell'incontro tra il tecnico e l'allenatore si parlerà ovviamente di come si intende allestire la rosa della prossima stagione

Una delle questioni più importanti che verranno discusse nell'incontro tra Conte e Zhang è il progetto che riguarda la squadra. All'allenatore bisognerà dare garanzie di continuità e competitività della rosa. Il passivo di bilancio dice che entro il 30 giugno l'Inter comunque dovrà rientrare e per questo si parla della cessione di un big.

A Conte però potrebbe essere comunque spiegato che, pur in una politica di autofinanziamento, l'Inter potrà garantirgli una rosa competitiva. Il primo passo, secondo TuttoSport, è il rientro alla base di Federico Dimarco, terzino di proprietà nerazzurra che si è messo in mostra con il Verona. Prenderebbe il posto di Young che è in scadenza.