L’Inter compie 113 anni: le iniziative del club. Hall of Fame, toccherà a…

Oggi l'Inter compie 113 anni. Anniversario speciale quello dei nerazzurri che festeggiano il primo posto in classifica. Ecco le iniziative del club

Oggi l'Inter compie 113 anni. Anniversario speciale quello dei nerazzurri che festeggiano il primo posto in classifica e la vittoria contro l'Atalanta. Diversi gli appuntamenti in programma per festeggiare 113 anni di storia del club. Come riporta il Corriere dello Sport ci saranno i nuovi ingressi, la terza tornata, nella Hall of Fame nerazzurra.