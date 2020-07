CdS – Inter, comunicazioni Conte-squadra non funzionano come prima. Si racconta che…

Il Corriere dello Sport di oggi sottolinea le responsabilità di Antonio Conte. Qualcosa sembra non funzionare tra il tecnico dell’Inter e la squadra. Scrivono i colleghi: “R

accontano che, dopo la sconfitta con il Bologna, le urla di Conte abbiano fatto tremare i muri di San Siro. Ma se la risposta dei nerazzurri è stata quella che si è vista nel primo tempo del Bentegodi, allora è lecito pensare che le comunicazioni tra il tecnico i suoi giocatori non funzionino più come mesi fa. Un’Inter troppo brutta, ma vera, perché era la stessa del primo tempo con il Parma. Come al Tardini, però, anche ieri era riuscita a ribaltare tutto, grazie ad un avvio di ripresa sprint di Candreva, tra i più in difficoltà nella prima frazione. Solo che l’ha fatto troppo presto. Tanto che il Verona è riuscito a strappare il pareggio, approfittando di una squadra ormai sulle ginocchia. E, in questo senso, per nulla aiutata da Conte che ha aspettato il 70’ per il primo cambio. Per poi non andare oltre il terzo (Eriksen per Borja Valero), ma solo all’88’…”.