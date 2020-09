Inter, Marotta e Ausilio concentrati sulle cessioni. Partenze eccellenti per soddisfare Conte

Il mercato dell’Inter dipenderà dalle cessioni che il club riuscirà a effettuare. Intanto, dopo Hakimi, ieri è stato il turno di Kolarov. Per gli altri obiettivi servirà un gran lavoro in uscita.

“Adesso Kolarov è a tutti gli effetti un giocatore dell’Inter: ha sostenuto le visite mediche a Milano, poi è stato annunciato ufficialmente. Alla Roma andrà una cifra di poco superiore al milione di euro più bonus; al serbo un contratto di un anno con opzione per il successivo. Per un giocatore di 34 anni (quasi 35) già preso, ce n’è uno di 33 in arrivo: si tratta di Vidal (foto), che deve solo formalizzare il divorzio dal Barcellona prima di raggiungere Conte. In nerazzurro guadagnerà 6 milioni netti a stagione per due anni con opzione per il terzo. Ora Marotta e Ausilio si concentreranno sulle cessioni: solo in caso di partenze eccellenti potranno provare ad accontentare l’allenatore anche con Kanté”, sottolinea il Corriere della Sera.